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Yaşam

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç denize böyle uçtu

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç denize uçtu. Aracın uçma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

IHA17 Nisan 2022 Pazar 08:13 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 08:13
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Olay, gece saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil kenarına oturmak için gelen Hasan Aşanboğa ve arkadaşı bir müddet araçta oturduktan sonra hareket etmek istedi. Araç hareket ettiği anda hakimiyeti elinden kaybeden Aşanboğa ve arkadaşı araçla birlikte limandan denize uçtu. Aracın denize uçtuğu anlar saniye saniye görüntülendi.

"YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU"

34 FT 0058 plakalı ticari aracın denize uçtuğunu gören diğer vatandaşlar yardıma koştu. Denize düşen araçta bulunan 2 kişiyi kurtarmak için çevrede bulunan bir vatandaş daha denize atlayarak aracın kapılarının açılmasına yardımcı oldu. Şoför Hasan Aşanboğa tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Araç saatler sonra vinç yardımı ile denizden çıkartılarak otoparka kaldırıldı.

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