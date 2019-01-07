Tinerle temizlik yaptığı sırada çıkan yangında ağır yaralandı

Çorlu Yeni Sanayi Sitesi'nde makine parçası üretimi yapan bir iş yerinde çalışan İlhan Dağ'ın, makineleri tiner ile temizlediği sırada, alev alan tiner tenekesi patladı ve ardından yangın meydana geldi.

Gürültüyü duyan etraftaki iş yeri sahipleri, itfaiye, sağlık ekipleri ve polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yanarak ağır yaralanan işçiyi yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını kısa sürede söndürdüğü olayda, iş yerinde ve çevresindeki bazı iş yerlerinde maddi hasar da meydana geldi.