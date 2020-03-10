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Yaşam

Tıp Bayramı bu yıl ne zaman? Tıp Bayramı nedir, neden kutlanır?

Tıp Bayramı bu yıl ne zaman? Tıp Bayramı nedir, neden kutlanır? sorularının yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. Tıp Bayramı, alanında çalışanları anma ve kutlama günü olarak Türkiye'de her yıl Mart ayında kutlanıyor. Tıp Bayramı 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlanıyor. Tıp bayramı sadece ülkemizde değil başka ülkelerde kutlanıyor ancak farklı tarihlerde kutlamalar yapılıyor. Tıp Bayramıma dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

10 Mart 2020 Salı  10:28 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:28

Tıp Bayramı, alanında çalışanları anma ve kutlama günü olarak Türkiye'de her yıl Mart ayında kutlanan özel bir gün olarak biliniyor. Tıp Bayramı'na dair araştırmalar da hız kazandı. Tıp Bayramı bu yıl ne zaman? Tıp Bayramı nedir, neden kutlanır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Tıp Bayramı 1976’dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta boyunca kutlanıyor. Tıp bayramı sadece ülkemizde değil başka ülkelerde kutlanıyor ancak farklı tarihlerde kutlamalar yapılıyor. Tıp Bayramı için gerçekleştirilen ilk etkinlik 14 Mart 1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da yapıldı. Tıp Bayramı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TIP BAYRAMI BU YIL NE ZAMAN?

Tıp Bayramı, alanında çalışanları anma ve kutlama günü olarak Türkiye'de her yıl Mart ayında kutlanıyor. Tıp Bayramı 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlanıyor.


TIP BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

1950'li-1960'lı yıllarda 14 Martlarda Tıp Fakülteleri'nin öğrenci dernekleri tarafından bir dergi çıkartılması gelenek haline gelmişti. Bu dergilerde öğrencilerin ve hekimlerin sorunları ön plana çıkartılıyordu. 1960 tarihli bu derginin kapağında da fakülte dersleriyle boğuşan tıp öğrencisi karikatürize edilmiş.

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

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