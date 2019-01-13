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Tipide mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 9 araçla hasta ziyaretinden dönerken tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 30 kişi, karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

  • DHA
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Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyüne hasta ziyaretine giden 9 araçtaki 30 kişi, dönüş yolunda tipiye yakalandı. Köy yolundaki kar kalınlığı tipi nedeniyle yer yer bir metreyi aşarken, mahsur kalanlar, karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine İl Özel İdaresi'ne bağlı Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla ekipler, araçlara ulaştı. Kurtarılan vatandaşlar, araçlarıyla ilçeye ulaştırıldı.

Mahsur kalan grupta bulunan Nazmi Özdemir, "Tipi nedeniyle yolda kar kalınlığı bir metreyi aşınca mahsur kaldık. Hasta ziyaretinden dönüyorduk. Durumu yetkililere bildirdik. Allah onlardan razı olsun. Yolu açarak bizleri kurtardılar" dedi.

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