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Tıra saplandı, metrelerce sürüklendi: Ölümün eşiğinden döndüler

TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde seyir halindeki tıra arkadan çarparak tıra saplanan otomobil, metrelerce sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahin Çam idaresindeki 34 DP 0603 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Hasan Çağoğlu idaresindeki 78 DE 778 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tıra saplanan otomobil, kaza olduğunu anlayamayan tır sürücüsünün yola devam etmesi nedeniyle metrelerce sürüklendi. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Şahin Çam ile birlikte yolcular Hanife Çam, Ayşe Ana Koç ve Mahmut Eren Koç yaralandı. 
Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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