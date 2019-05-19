Tıra çarpan taksinin sürücüsü öldü
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tıra çarpan taksinin sürücüsü öldü.
- AA
Adem Aktar'ın kullandığı 04 T 3000 plakalı taksi, Gürbulak Sınır Kapısı'na 5 kilometre uzaklıktaki Ağrı İl Özel İdaresi Tır Parkı'na girmek için yolun sağ şeridinde bekleyen İran uyruklu Mahdi K. yönetimindeki yabancı plakalı
tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Aktar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eyılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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