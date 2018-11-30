Tırdan 600 bin liralık kaçak sigara çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adana İncirlik Park Alanı polis uygulama noktasında durdurulan bir tırın durumundan şüphelenilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, durum “gecikmesinde sakınca bulunan hal” kapsamında değerlendirilerek arama kararı verildi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince söz konusu tırın dorsesinde dedektör köpeği “Penny” ile yapılan aramada, rulo şeklindeki muşambaların arasına gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olduğu değerlendirilen 60 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı sigaralara ilişkin gözaltına alınan tır şoförü C.Ö. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.