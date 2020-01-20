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Yaşam

Kullandığı tırı, gelin arabası yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kemal Vatansever (24) düğününde, şoförlüğünü yaptığı tırı süsleyerek gelin arabası yaptı. Vatansever, tırı gelin arabası yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

DHA20.01.2020  11:31 - Güncelleme: 20.01.2020  11:31

İlçeye bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde yaşayan Kemal Vatansever, Büşra Vatansever ile dünya evine girdi. Vatansever gelin arabası olarak şoförlüğünü yaptığı tırı seçti. Süslediği tırla  eşini de yanına alıp şehir turu atan Vatansever, böyle bir gelin arabasının çocukluk hayali olduğunu ifada ederek, "Tır şoförüyüm, bir gün evlenirsem tırı süsleyip gelin arabası yapacağım demiştim. Hayalimdi yapacağım dedim ve yaptım. Bu hayalime ağabeylerim ve babam destek verdi. Evlendik çok mutluyuz darısı tüm bekarların başına” dedi.

Tır ile düğün salonundan ayrılan Vatansever çiftçi, uzun süre ilçe merkezinde tur attı. Gelin konvoyunda süslenmiş tırı görenler ise cep telefonları ile video ve fotoğraf çekti.

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