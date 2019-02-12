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Van'da tırın rüzgarlığına gizlenen 30 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu TIR'da, dedektör köpek 'Alfa' ile arama yapıldı. Tırın kupasının üzerindeki rüzgarlığa gizlenen 30 kilo 340 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit'in Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında, yol kontrolü yaptı.
 
Ekipler, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan TIR'da arama yapıldı. Narkotik köpek 'Alfa'nın da kullanıldığı aramada; TIR'ın kupasının üzerindeki rüzgarlığa gizlenen, 58 paket halinde, 30 kilo 340 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi, gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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