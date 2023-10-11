İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7322
  • EURO
    29,44
  • ALTIN
    1666.78
  • BIST100
    8448.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Titan denizaltısının son kalıntıları çıkarıldı
Yaşam

Titan denizaltısının son kalıntıları çıkarıldı

Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının enkazının geri kalanı Atlantik Okyanusu'ndan çıkarıldı.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Titan denizaltısının son kalıntıları çıkarıldı
ABONE OL

BBC'nin haberine göre, ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, denizaltının son parçalarının da geçen hafta mühendislerce çıkarıldığını ve ABD'deki bir limana götürüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, Titan denizaltısının batışıyla ilgili uluslararası incelemelerin sürdüğüne işaret ederken, ilerleyen süreçlerde buna dair açıklama yapılacağını duyurdu.

Öte yandan sağlık ekiplerinin, çıkarılan parçalardaki insan kalıntılarını inceleyeceği ifade edildi.

- 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen "OceanGate" isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

OceanGate olayın ardından tüm faaliyetlerini durdurmuştu.

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's Limanı'nda toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.

Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.

ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.

  • denizaltı
  • titan
  • Atlantik Okyanusu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.