Tiyatro 'Şen'lendi

Usta oyuncu Şener Şen, 40 yıl önce ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynadığı, Türk Tiyatrosu’nun ölümsüz klasiklerinden ‘Zengin Mutfağı’ oyunuyla yeniden tiyatro sahnesine geri döndü.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Oyunun DasDas’ın Metropol İstanbul’da yeni açılan mekanında gerçekleşen prömiyerine Emel Sayın, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Defne Samyeli, Ozan Güven, Zafer Algöz, Tuncay Özilhan, Gupse Özay, Dilan Çiçek Deniz, Büşra Develi, Seda Bakan, Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, Osman Sonant, Melisa Sözen, Didem Balçın ve Timur Savcı gibi sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Vasıf Öngören’in yazdığı hiciv dolu, eğlenceli oyunda 40 yıl önce aşçı Lütfü Usta ile seyirci karşısına çıkan Şen, yine aynı karaktere hayat vererek başrolü üstlenirken usta oyuncuya Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan gibi genç isimler sahnede eşlik etti. İki perdeden oluşan oyunun sonunda Şener Şen ve ekibi dakikalarca ayakta alkışlandı. Prömiyer ile birlikte DasDas’ın yeni mekanının resmi açılışının da gerçekleştiği gecede oyundan sonra misafirler Türkiye’de etnik müzik öncülerinden Majnoon’un müzikleriyle keyifli dakikalar geçirdi.