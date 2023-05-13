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Yaşam

Togg tartışması kanlı bitti! AK Partili temsilci bıçaklı saldırıya uğradı

Muğla'da yaşanan Togg tartışmasında AK Parti Döğüşbelen mahalle temsilcisi Metin Şahin bıçaklı saldırıda yaralandı.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
Togg tartışması kanlı bitti! AK Partili temsilci bıçaklı saldırıya uğradı
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tanıtıldı. Tanıtım programı sonrası Döğüşbelen'deki bir kahvehanede, AK Parti Döğüşbelen mahalle temsilcisi Metin Şahin ile Y.B. arasında yerli otomobil Togg ile ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B, Metin Şahin'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Metin Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan Y.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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