Selahattin Han (55) idaresindeki W90561G yabancı plakalı otomobil, Sulusaray-Yeşilyurt kara yolu Çırdak Mahallesi yakınlarında Yasin Anmac'ın (36) kullandığı 66 LG 316 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.D. (59), E.D. (17), R.D. (53), Y.A. (22) ve M.H. (62) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.