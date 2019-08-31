Tokat'ın iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
- AA
Selahattin Han (55) idaresindeki W90561G yabancı plakalı otomobil, Sulusaray-Yeşilyurt kara yolu Çırdak Mahallesi yakınlarında Yasin Anmac'ın (36) kullandığı 66 LG 316 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.D. (59), E.D. (17), R.D. (53), Y.A. (22) ve M.H. (62) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
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