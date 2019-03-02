Tokat'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde saat 19.45’te 3.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrasında kısa süreli paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremin ilksel olduğunun öğrenilmesi ve artçı depremlerin de gelmemesi sonrasında vatandaşlar evlerine geri döndü.
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