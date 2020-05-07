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Yaşam

Tokat'ta 7 gündür haber alınamayan kadının cansız bedeni bulundu

Tokat'ın Almus ilçesinde 7 gündür haber alınamayan kadın, ölü bulundu.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 16:47 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 16:48
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Karadere köyündeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen evli ve 4 çocuk annesi Ayşe Savdıç'ı (53) kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin köy çevresinde ve dere yataklarında yürüttüğü arama çalışmasında Savdıç'a ulaşılamadı.

Samsun'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de desteğiyle sürdürülen çalışmaların 7. gününde, köy yakınlarında bulunan dere kenarındaki çalılık alanda Savdıç'ın cansız bedeni bulundu.

Ceset, otopsi için Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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