Tokat'ta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Tokat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 9 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlendikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, jandarmaya götürüldü.
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