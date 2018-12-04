Tokat'ta inşattan düşen işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Yazıcıoğlu Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bulunan bir inşaatın 10. katında makara sistemi ile yukarıya malzeme çıkartan Afganistan uyruklu Ferdi Feragettin (26), dengesini kaybederek düştü. Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Feragettin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Feragettin'in cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.