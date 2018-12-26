Tokat'ta kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.
- AA
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutalp köyü Deliktaş mevkisinde kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Jandarma ekipleri 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
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