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Tokat'ta kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.

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Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutalp köyü Deliktaş mevkisinde kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Jandarma ekipleri 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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