Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tokat'ta küçük çocuk ırmakta ölü bulundu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, ırmakta ölü bulundu.

  • AA
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, pancar tarlasını sulamaya giden İsrafil Aydın, oğlu Cihan'ı da yanında götürdü.

Küçük çocuk, babasının yanından ayrılarak Çekerek Irmağı kenarına gitti. Küçük çocuğu bir daha göremeyen babası, polise haber verdi.

Yapılan arama çalışması sonucu küçük çocuk, kaybolduğu yerin yaklaşık 600 metre aşağısında suyun içinde ölü bulundu.

İncelemenin ardından küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA