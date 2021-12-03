Tokat'ta lise kütüphanesinde 2 el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

AA 3 Aralık 2021 Cuma 12:48 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 12:49

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AA muhabirine, Zile İmam Hatip Lisesi kütüphanesinin arşivinde el yazması Kur'an-ı Kerimler bulunduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerimlerden birinin 730 yıllık olduğunu, diğerinin ise sayfası yırtıldığı için tam tarihinin belirlenemediğini anlatan Küçükali, "Ancak uzmanlar 400 küsur yıllık olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerimlerimizi, vakıf malı olduğu için Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Onlar da restorasyonunu yapıp Tokat Mevlevihanesinde muhafaza altına alıp sergileyecek." dedi.

Kur'an-ı Kerimlerin el yazması olmasının dışında birinin sayfasının kenarlarında şerhler ve hadislerin yer alması dolayısıyla ayrı bir değeri bulunduğunu dile getiren Küçükali, bunların kısa sürede halkın ziyaretine açılacağını kaydetti.

