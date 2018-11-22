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Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Emre Büyükyol'un kullandığı 37 SN 592 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Tokat kara yolu Boztepe mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Sıla Gökgöz ve Kiraz Can (24) yaralandı. Ambulanslarla Yeşilyurt İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi ise sürüyor.

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