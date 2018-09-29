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Tomruğun altında kalan gencin bacakları kırıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, mobilya sanayinde meydana gelen olayda, yardım için gittiği işyerinde devrilen tomruğun altında kalan Burak T.nin (21) iki bacağı kırıldı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

  • DHA
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Olay, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Mobilya sanayinin 26. Sokak'ta bulunan mobilyacıda meydana geldi. Yakının iş yerine giden Burak T., kamyonetin kasasındaki tomruğunu indirmek için yardım etmeye başladı. Kasadan indirildiği sırada kontrolden çıkan tomruk, gencin üzerine devrildi. Tomruğun altında kalan gencin imdadına yakınları yetişti. 1 ton ağırlığındaki tomruğun altından kurtarılan genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedaviye alındı. İki bacağı da kırılan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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