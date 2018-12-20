Tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

Edinilen bilgilere göre kaza, Fethiye-Muğla karayolunda meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi’nden yüklediği domates ve sebzeleri Manisa'ya götüren Hakan Akbaş idaresindeki, 45 M 8213 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyon yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada Akbaş ile kamyonda bulunan Hakim Çiçek ve Ramazan Yıldız yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından kara yoluna saçılan domates ve sebzeler nedeniyle ulaşım trafik polisleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekiplerinin iş makinaları ile yol temizlenirken, etrafa saçılan domatesler ve sebzelerin sağlam olanları toplandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.