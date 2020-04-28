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Yaşam

Toplu şekilde cenaze namazına göz yuman muhtar ve imam hakkında soruşturma

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde korona virüs ile mücadele kapsamında yasaklanan toplu şekilde cenaze namazı kılınmasının ardından Taşkınpaşa muhtarı hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA28 Nisan 2020 Salı 00:55 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 00:55
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye’de toplu şekilde cenaze namazının yasaklanmasının ardından Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde geçtiğimiz hafta köyde toplu şekilde cenaze namazı ve yemek yenildi. Kılınan cenaze namazının ardından ilk olarak köyde 6 kişide koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Taşkınpaşa köyü Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina altına alındı. Karantinaya alınan köyde bugün ise 30 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köyde cenaze namazı kılınmasına izin veren başta köy muhtarı Emin Esertürk olmak üzere azalar ve cenaze namazını kıldıran İmam hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Taşkınpaşa köyü 21 Nisan tarihinde Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantinaya alınmıştı.

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