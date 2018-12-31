Toprağa gömülü 3,5 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Maden İlçesi Gezin köyünde yılbaşı tedbirleri nedeniyle çalışma yaptı. Çalışma kapsamında yapılan arazi taramasında toprağa gömülü ve paketlenmiş vaziyette 3, 5 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.