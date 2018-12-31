Toprağa gömülü 3,5 kilo esrar ele geçirildi
Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından toprağa gömülü 3,5 kilo esrar ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Maden İlçesi Gezin köyünde yılbaşı tedbirleri nedeniyle çalışma yaptı. Çalışma kapsamında yapılan arazi taramasında toprağa gömülü ve paketlenmiş vaziyette 3, 5 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.
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