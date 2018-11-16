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500 yıllık ağaç kökünü sergiliyor

Mersin'de yaşayan Bedri Taşkınlar arkadaşının tarlasından çıkan ve 500 yıllık olduğu sanılan ağaç kökünü dükkanının önünde sergiliyor. 4 metre uzunluğu ve 3 metre genişliği ile dikkat çeken ağaç kökü, temizlenip, işlendikten sonra dekor olarak kullanılabilecek.

  • DHA
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Mersin Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de derin dondurucu alım satımı ile tamir işi yapan Bedri Taşkınlar(69), 2015 yılında yaşadığı psikolojik sorunların ardından hobi arayışına girdi. Sahil kesiminde bulduğu taş ve midye kabuğu gibi malzemeleri temizleyip, vernikleyerek, çeşitli dekoratif ürünler ortaya çıkaran Taşkınlar, dere sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçalarını işlemeye başladı.

Çeşitli tür ve boyuttaki ağaçları temizleyip, zımparalayarak, farklı ortam oluşturmaya çalışan Taşkınlar, yaklaşık 500 yıllık olduğu sanılan ağaç kökünü işlemeye başladı. Taşkınlar, arkadaşının arsasından çıkan 4 metre uzunluktaki ve 3 metre genişlikteki ağaç kökünü dükkanının önünde sergilemeye başladı. Sokaktan geçenlerin durup, fotoğrafını ve videosunu çektiği ağaç kökü, ilgi odağı haline geldi.

Tarihi ağaç köküne gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Bedri Taşkınlar, "Midye ve taşa benzer nesneler toplamaya başladım. Daha sonra ağaçları görmeye başladım. Çok şekilli ağaçlar vardı. Onları toplayıp birbirine ekleyerek bir ortam, bir güzellik sergilemek istedim. Benim bu işlerle uğraştığımı gören bir arkadaşım, 'Bir ağaç var' dedi. Gittim, baktım; 3- 4 tane bu ağaçlardan var.  'Temizlendiği zaman ben de görmek istiyorum' dedi. 10- 15 günlük işlemi var" diye konuştu.

Bedri Taşkınlar'ın iş yerinin karşısında bulunan deposunda ağaçlardan yapılan süsler, taşlardan oluşturulan çeşitli dekoratif malzemeler de yer alıyor.
 

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