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İzmir'de daha önce de kaybolan 55 yaşındaki kadın yine kayboldu

İzmir'in Tire ilçesinde 4 temmuzda 1.5 yaşındaki torunuyla ortadan kaybolduktan sonra dağlık alanda bulunan 55 yaşındaki kadından 20 gündür haber alınamıyor.

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İzmir'in Teri ilçesinde 4 temmuzda torunuyla ortadan  kaybolduktan sonra jandarma tarafından dağlık alanda bulunan 55 yaşındaki Fatma Yenigün'ün 20 gündür kayıp olduğu bildirildi. 
 
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Derebaşı Köyü’nde kızı  ile yaşayan Yenigün 12 eylülde evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.
 
Yenigün'ün ailesinin haber vermesi üzerine güvenlik güçleri çalışma  başlattı.
 
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yenigün 4 temmuzda 1.5  yaşındaki torunu R.Ç'yi alarak ortadan kaybolmuştu.
 
Yenigün, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, Tire İlçe  Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu köyün dışında  dağlık alanda bulunmuştu.

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