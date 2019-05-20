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Torununu 'kaybolmasın' diye beline ip bağlayıp dolaştırdı

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle düzenlenen yürüyüşe katılan yaşlı bir adam, beraberinde getirdiği 3 yaşındaki torununun beline 'kaybolmasın' diye ip bağladı. Halinden memnun olan küçük çocuk, dedesinin tuttuğu iple yürüyüşü tamamladı.

  • İHA
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Bursa'da düzenlenen 19 Mayıs yürüyüşüne Feridun Pulurlu damga vurdu. Yürüyüşün başından itibaren yanında getirdiği ipin bir ucunu kaybolmasından korktuğu 3 yaşındaki torununun beline bağlayan Pulurlu diğer ucunu da elinde tuttu.
 
Bulduğu yöntemle dikkat çeken Pulurlu’yu vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Konuyla ilgili konuşan Pulurlu, “Bu kalabalıkta çocukların kaybolmaması mümkün değil, ben de o yüzden böyle bir çözüm buldum. Keşke herkes benim gibi yöntemlerle çocuklarına sahip çıksa, o zaman kimsenin canı acımaz. Böyle bir günü torunumla kutlamak çok güzel” dedi.

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