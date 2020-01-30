İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9823
  • EURO
    6,6066
  • ALTIN
    303.124
  • BIST100
    119850
Yaşam

Tosya’da minibüs takla attı: 3 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde minibüs takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

IHA30.01.2020  21:49 - Güncelleme: 30.01.2020  21:49

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine giden 34 JV 2248 plakalı minibüs Tosya Çevlik kavşağına girdiği sırada havanın yağmurlu olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti, sonra takla atarak tarlaya uçtu. Kazada Ramazan Ö. (30), Enes K. (30) ve Nigar K. (51) yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri inceleme başlattı.

Erzincan'daki Ahıska Türklerinden depremzedelere gıda ve giyecek yardımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı
Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Sudan düğmeye bastı!
Sudan düğmeye bastı!

Sudan düğmeye bastı!

Türkiye'yi takdir ediyoruz
Türkiye'yi takdir ediyoruz

Türkiye'yi takdir ediyoruz

'Deprem olmuş bize ne'
'Deprem olmuş bize ne'

'Deprem olmuş bize ne'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.