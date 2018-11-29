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Trabzon'da belediye yolcu otobüsüne tır çarptı: 9 yaralı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ortahisar-Maçka seferini yapmakta olan belediye otobüsüne tırın çarpması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Hacımehmet mevkiinde meydana gelen kazada Maçka istikametine seyir halinde olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüsüne, tali yoldan kontrolsüz olarak ana yola girmek isteyen TIR çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre tır şoförü ile 8 yolcu yaralanırken, yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Tır şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otobüs şoförünün gayretleriyle büyük bir facianın önlendiği bilgisine ulaşıldı.

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