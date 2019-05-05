Trabzon'da bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu yakalandı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Karadeniz güzergahını kullanıp İstanbul gibi metropol kentlere kamyonla uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takipte bulunan ekipler, tespit ettikleri kamyon için düğmeye bastı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheli kamyon durduruldu, sürücü M.H.İ. gözaltına alındı. Kamyonda detektör köpek eşliğinde yapılan aramada, kamyonun kasa kısmında 15 kilogramlık tuz çuvallarının arasında, 122 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için emniyete götürülürken, değeri yaklaşık 10 milyon lira olan uyuşturucu miktarının kent genelinde bugünü kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.