Trabzon'da denizden somon hasadı başladı
Karadeniz’de kafeslerde üretilen Somon Balığı hasadına başlandı. Haziran ayına kadar sürecek olan Somon ihracatından ciddi döviz girdisi bekleniyor.
- İHA
15 Nisan’da sona eren balık avı yasağının ardından tezgahlarda genellikle kültür balıkları yer alırken kafeslerde üretilen Somonlar Mayıs ayının ilk günlerinde denizden çıkartılarak satışa sunulmaya başladı.
Kilosu genellikle 25 TL’den satılan Somonlar, geçen yılki fiyatıyla neredeyse aynı olurken, vatandaşlar tarafından tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.
Öte yandan Trabzon’da üretilen somonlar başta Japonya gibi Uzakdoğu ülkeleri Malezya, Endonezya ve Vietnam olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor. Türkiye’de Somon Balığı üretiminin büyük bir kısmı Karadeniz’deki kafeslerde yapılırken, bu yılki ihracat rakamlarının önceki yıllara göre artması hedefleniyor.
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