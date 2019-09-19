Trabzon'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde, Kenan Murat Şahin'in (58) kendisine ait arazide kestiği ağaç üzerine devrildi.
Ağır yaralanan Şahin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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