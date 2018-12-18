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Trabzon'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, ilçenin Yaylacık Mahallesi Düzköy kavşağında, sürücüleri öğrenilemeyen 61 TL 372 plakalı otomobil ile 61 KR 346 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Şerife Yavuz (60) hayatını kaybetti, araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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