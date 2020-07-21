İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2020 Salı / 30 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8353
  • EURO
    7,868
  • ALTIN
    404.452
  • BIST100
    118042
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
Yaşam

Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

AA21 Temmuz 2020 Salı 19:16 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 19:16
ABONE OL

İlçenin Yeniköy Mahallesi'nden Kaldırım Yaylası'na giden Musa Kum idaresindeki 61 HD 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kayıktaş mevkisinde 150 metre uçuruma yuvarlandı.

Otomobilde bulunan sürücü Musa Kum’un eşi Fatma Kum (70), olay yerinden 50 metre uzaklıkta AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada ölü bulundu.

Kazada yaralanan sürücü Kum, gelini Hacere Kum, Elif Kum, Nezaket Erdoğan ve 6 aylık bebek İlayda Kum, 112 Acil Servis ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.