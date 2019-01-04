Trabzon’da şiddetli rüzgar nedeniyle uçak seferlerinde rötarlar yaşanıyor

Trabzon’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 17 dereceye kadar yükseldi. Sıcak ve güneşli hava öğle saatlerinden sonra yerini rüzgarlı bir havaya bırakmaya başladı. Şiddetli esen rüzgar, uçak seferlerinde aksama yaşanmasına neden oldu. İniş ve kalkışlarda yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı hava yolu şirketleri, seferlerin geçici süreliğine erteleneceğini kısa mesaj yoluyla yolcularına bildirdi.

Mesajda, yaşanacak gecikmelerden dolayı planlanan kalkış saatlerinin yolculara daha sonra bildirileceği aktarılırken, rüzgarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle de balıkçılar denize açılamazken, tekneler limanlara demir attı.