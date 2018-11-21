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Trabzon'da 'tefeci' operasyonu: 14 gözaltı

Trabzon'da, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik Ortahisar, Vakfıkebir, Tonya, Akçaabat ve Beşikdüzü ilçelerinde 15 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.E.A, S.Y, Y.Y, U.B, M.K, E.T, E.T, O.Y.K, Y.A, A.Ç, A.Y, H.K, E.H ve Ö.Y. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda başkalarına ait 115 senet, 10 çek, başkasına ait 1 bankamatik kartı, 92 tabanca fişeği, 20 av tüfeği fişeği, bir koçan tahsilat makbuzu, aynı kişi adına bastırılmış iki kaşe, 8 nüfus cüzdanı fotokopisi, icra dairelerine ait icra evrakları, içerisinde alacak, verecek ve hesapların yazılı olduğu çok sayıda ajanda ve not kağıtları ile 1,5 gram esrar ele geçirildi. Gözaltındaki şahısların, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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