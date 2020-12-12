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Yaşam

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

AA12 Aralık 2020 Cumartesi 00:09 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 00:09
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Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapıldığı bilgisi üzerine çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, 1 kilo 486 gram esrar maddesi, 36 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 4,89 gram eroin, 4,37 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanmak üzere sarılmış alüminyum aparat, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişe, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait 83 adet fişek, 1 adet piyade tüfeği fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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