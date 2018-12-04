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Trabzon'da yaralı bulunan iki karaca tedavi altına alındı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaralı halde bulunan iki karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

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Sürmene ilçesinde yol kenarında yaralı iki karaca gören bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı karacaları alarak, veteriner hekime götürdü. 

Yaralı karacaların gerekli tedavi ve bakımdan sonra bir süre gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

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