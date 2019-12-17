Trabzon'da yolcu minibüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ambulanslar sevk edildi.
- AA
İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde minibüs ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Yaralıların bulundukları yerden çıkartılması için ekipler çalışma başlattı.
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