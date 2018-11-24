Trabzon'da yüksekten düşen işçi öldü
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir binanın dış boyasını yaparken düşen işçi hayatını kaybetti.
- AA
İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Siyamoğlu Sokak'ta Sena Sitesi'nin dış cephe boyasını yapan Habil Şişman, dengesini kaybederek dördüncü kattan üçüncü katın balkonuna düştü. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen polis ile 112 Acil Servis ekipleri, başından darbe alan Şişman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şişman'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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