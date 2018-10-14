Trafik canavarlarına 4 saatte 4 milyon TL ceza

İçişleri Bakanlığınca, 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde trafik güvenliğiyle ilgili olarak ortaya konulan “bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması” hedefinin gerçekleştirilmesi için 81 ilde denetim artırıldı. Bu kapsamda “alkollü olarak araç kullanımının engellenmesi” başta olmak üzere trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik olarak ülke genelinde 13 Ekim Cumartesi günü 22.00-01.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak ‘Türkiye Trafik Güvenliği’ denetimi yapıldı.

107 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 2 bin 603 ekip ve 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 107 bin 399 araç ve sürücüsü kontrol edildi, bin 602 sürücünün belgesi geri alınarak el konuldu. 2 bin 528 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 9 bin 512 araç ve sürücüsüne 4 milyon 976 bin 460 TL cezai işlem uygulandı.