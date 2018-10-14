Trafik canavarlarına 4 saatte 4 milyon TL ceza
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde gerçekleştirilen “Türkiye Trafik Güvenliği” denetimlerinde toplam 9 bin 512 araç ve sürücüsüne 4 milyon 976 bin 460 TL cezai işlem uyguladı.
İçişleri Bakanlığınca, 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde trafik güvenliğiyle ilgili olarak ortaya konulan “bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması” hedefinin gerçekleştirilmesi için 81 ilde denetim artırıldı. Bu kapsamda “alkollü olarak araç kullanımının engellenmesi” başta olmak üzere trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik olarak ülke genelinde 13 Ekim Cumartesi günü 22.00-01.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak ‘Türkiye Trafik Güvenliği’ denetimi yapıldı.
107 BİN ARAÇ DENETLENDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 2 bin 603 ekip ve 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 107 bin 399 araç ve sürücüsü kontrol edildi, bin 602 sürücünün belgesi geri alınarak el konuldu. 2 bin 528 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 9 bin 512 araç ve sürücüsüne 4 milyon 976 bin 460 TL cezai işlem uygulandı.
Drone pilotlarından gönüllü destek
Sosyal medyada bir araya gelen drone pilotları kolluk kuvvetlerine yardımcı olabilecek bir çalışma başlattı. Proje kapsamında haberhavada.com’a kayıt yaptıran drone pilotları, ihtiyaç halinde kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma ekiplerine gönüllü drone desteği sağlamayı hedefliyor.
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