Trafik Cezası sorgulama nasıl yapılır E devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır? Vatandaşlar internetten ‘’ Trafik cezası sorgulama nasıl yapılır? EGM trafik cezası sorgulama sayfası’’ araştırması yapmaya başladı. Tüm sürücü adaylarını yakından ilgilendiren Trafik cezası nasıl sorgulanır sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Aracınızla ilgili ceza kaydı olup olmadığını bir tıkla öğrenebilirsiniz. e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama için; e-Devlet'e giriş yapılır. e-Devlet girişi; mobil imza, e-İmza, e-Devlet şifresi, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı seçenekleri ile gerçekleştirilebilir. e-Devlet kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen giriş seçeneği, e-Devlet şifresidir. e-Devlet şifresi, PTT şubelerinden 2 Türk Lirası ücret karşılığında alınabilir. Sisteme girildikten sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. Bağlantıdan Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısı ile trafik ceza sorgulaması yapılabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) trafik sorgusu sayfası üzerinden plakadan trafik cezası sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

Son dakika: Teklif Meclis'e sunuldu... Trafik cezalarında yeni dönem

TBMM Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

Ak Parti, Karayolları Kanunu'nda değişiklik yapan teklifi meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeye göre trafik cezalarında yapılacak olan değişiklik şu şekilde;

Direksiyon başında cep telefonu ile konuşanlar 235 Lira para,

Kırmızı ışık ihlaline 235 lira para cezası verilecek.

Emniyet şeridini ihlal eden ve makas atanlara 1002 lira para cezası verilecek.

Dirift atanlara 5010 lira 60 gün süre ile ehliyetlerine el konulacaktır.

Direksiyon başında cep telefonu ile konuşanlar 235 Lira para cezası verilecek .

TRAFİK CEZASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama için; e-Devlet'e giriş yapılır. e-Devlet girişi; mobil imza, e-İmza, e-Devlet şifresi, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı seçenekleri ile gerçekleştirilebilir. e-Devlet kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen giriş seçeneği, e-Devlet şifresidir. e-Devlet şifresi, PTT şubelerinden 2 Türk Lirası ücret karşılığında alınabilir. Sisteme girildikten sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. Bağlantıdan Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısı ile trafik ceza sorgulaması yapılabilir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) trafik sorgusu sayfası üzerinden plakadan trafik cezası sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. Bunun için, Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; egm.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. “Ceza ve Otopark sorgulama” bağlantısı açılarak ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi istenen bilgiler yazılır. Yapılacak sorgulama sonucunda son bir yıla ait trafik cezaları görülebilir.

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

EGM üzerinden araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemleri de yapılabilir. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama için açılan menüden araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısı seçilmeli ve bağlantı aracılığıyla kişilerin açılan sayfadaki bilgileri incelemesi gerekir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan var olan tüm cezalar incelenebilir.

Sürücü Belgesine Yazılan Ceza Sorgulama

Araç plakasına yazılan ceza sorgulama dışında sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama için de yine EGM kullanılabilmektedir. Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama sayesinde kişilerin sürücü belgelerine yazılan cezanın olup olmadığı, var olan cezalar ile ilgili detaylara erişim sağlanabilir.

Otoparka Çekilen Araç Sorgulama

Sorgulama ekranlarında aynı zamanda otoparka çekilen araç sorgulama yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda kişilerin araçlarının hangi otoparkta yer aldığını öğrenmesi ve bu işlemlere bağlı cezaların ne kadar olduğunu öğrenmesi sağlanmaktadır.