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Trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki Ersoy Kınay'ın organları 4 kişiyi hayata bağlayacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki Ersoy Kınay'ın bağışlanan organları, İstanbul, Bursa ve Çanakkale'deki 4 hastaya umut olacak.

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Trafik kazası geçiren ve beyin kanaması teşhisiyle Bandırma Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ersoy Kınay'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, Kınay'ın ailesine bilgi vererek, organ bağışı teklifinde bulundu. Ailenin teklifi kabul etmesinin ardından Kınay'ın akciğeri, karaciğeri ve böbreklerinin alınması için harekete geçildi.

Kınay'ın akciğeri, İstanbul Koşuyolu Eğitim Araştırma Hastanesine, karaciğeri, Acıbadem Bursa Hastanesine, böbrekleri ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine taşındı.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Muzaffer Şenveli, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Ersoy Kınay'ın yakınlarına teşekkür ederek, hasta yakınlarına başsağlığı diledi.

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