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Yaşam

Trafik kazasında yaralanan kurt, tedavi edilip doğaya bırakıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafik kazasında yaralanan kurt, veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek, doğaya bırakıldı.

DHA12 Nisan 2020 Pazar 22:23 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 22:23
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Kocasinan ilçesi Güneşli mevkiinde 3 ay önce meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı kurt yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı kurdu Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde görevli veterinere hekimlere teslim etti. 3 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan kurt, ekipler tarafından yeniden doğaya bırakıldı. Kurdun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, "3 ay kadar süren tedavisinin ardından tamamen iyileşen kurt yine ekiplerimiz tarafından teslim alınarak yaşadığı doğal ortamına bırakılmıştır. Kafesinin açılmasının ardından özgürlüğüne yeniden kavuşan kurt doğaya yeniden kavuşmanın heyecanıyla koşar adımlarla oradan uzaklaştı" ifadeleri kullanıldı.

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