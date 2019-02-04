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İşlek caddede yarışa giren trafik magandası 2 kişinin ölümüne neden oldu

Adana'da işlek bir caddede yarış yaptığı öne sürülen lüks otomobil sürücüsü, önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı, ardından da iki otomobile çırpıp, olay yerinden kaçtı. Kazada otomobilin altında kalan genç ile çarptığı araçtaki bir kadın öldü, 3 kişi de yaralandı.

  • DHA
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Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 0 1 ASL  75 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir gence çarptı, Ardından kontrolden çıkan araç, 48 M 0606 ve 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarptı. Lüks otomobilin sürücüsü kazanın hemen ardından aracı terk edip, olay yerinden kaçtı.
 
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışanlar itfaiye erlerince çıkartıldı. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede otomobilin çarptığı genç ile hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kadın hayatını kaybetti. Hastanedeki yaralıların tedavisi devam ederken, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.
 
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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