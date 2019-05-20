Traktörle ağaç arasında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti
İzmir'in Tire ilçesinde kullandığı traktörle ağaç arasında sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi.
- AA
Tire - Belevi yolu üzerindeki Yuvalı mevkisinde bulunan arazisine 35 YBL 77 plakalı traktörüyle gelen Mustafa Arıcılar (63), demir kapıyı açmak için araçtan indi.
Bu sırada traktörün hareket etmesi sonucu kapının bağlı olduğu ağaçla traktör arasında sıkışan Arıcılar, olay yerinde hayatını kaybetti.
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