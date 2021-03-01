Trakya'da vergi daireleri mesaiye sakin devam etti

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 23:39 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 23:39

Trakya'da, yapılandırma için açık tutulan vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmadı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi dairelerinin yapılandırma ödemeleri kapsamında 00.00'a kadar açık olacağını bildirmişti.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödeme veya 1. taksit ödemeleri için bugünün son gün olduğu ve bu sürenin uzatılmasına yasal imkan bulunmadığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığınca da vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personelin, bugün 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 00.00'a kadar muaf tutulacağı duyurulmuştu.

Edirne Vergi Dairesi Başkanlığına gelen az sayıda vatandaş, ödemelerini gerçekleştirirken, veznelerde yoğunluk olmadı.

Kırklareli Defterdarlığında bulunan vergi dairesinde de mesai sakin geçti.

Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığında da yoğunluk yaşanmadı.

