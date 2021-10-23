Trakya'nın yerli tohumları Azerbaycan'da yeşerecek

AA 23 Ekim 2021 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 11:52

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Ekmen Tarım tarafından bir kısmı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çiftçilerinden satın alınan, bir kısmı da firma tarafından üretilen tohumlar, gerekli analiz ve işlemlerin ardından ambalajlandı.

Ambalajlanan 600 ton buğday, 300 ton arpa, 50 ton yulaf ile 50 ton yem bezelyesi tohumu trenle Azerbaycan'a gönderildi.

Firma sahibi İrfan Ekmen, AA muhabirine, 11 yıldır tohum üretimi yaptıklarını söyledi.

5 ziraat mühendisi, 18 kişilik personelle Türkiye'nin önde gelen tohum üretim firmalarından biri olduklarını dile getiren Ekmen, bu yıl en büyük ihracatlarını Azerbaycan'a gerçekleştirdiklerini belirtti.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine uygun tohumlar ürettiklerini söyleyen Ekmen, şöyle devam etti:

"Globalleşen dünyada bizim durma gibi bir şansımız yok. Ben her şeyden önce ülkemi seven, hizmet eden, ülkeme değer katan yapıda bir insanım. Azerbaycan'a 4-5 yıldır ziyaretlerim oldu. Azerbaycan'ın birçok bölgesini biliyorum. O konuda ülkemize değer katmak için ihracata ciddi şekilde başladık. Bu yıl en büyük ihracatımıza yeni açılan Karabağ bölgesinde o bölgeye uygun, o bölgeye adapte olabilecek çeşitleri ihraç ederek başladık. Türk yatırımcıların, Türk mühendislerin başarılı olabilmesi için buradan tohumlar gönderdik."

Ekmen, tohum ihracatını Azerbaycan'da oluşturulan "akıllı köy" projesi kapsamında yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bunların birçoğunu kendimiz ürettik, üretmediğimiz çeşitleri de Trakya'da üretim yapılan yerlerden Azerbaycan'a gönderdik. Toplam 28 konteynır civarında bir ihracatımız oldu. 600-700 bin dolar civarında ülkemiz ekonomisine faydası oldu. Ben bundan çok gurur duyuyorum. Azerbaycan'da, o bölgede ilk yeşerecek tohumlar Türkiye'nin ve Trakya'nın tohumları. Bu bize çok gurur veriyor. O bölgedeki başarı ülkenin başarısı gibi oldu. Türk tohumları bütün dünyada iyi algılansın ve Azerbaycan'da da iyi algılansın diye düşündük."

Azerbaycan'a gönderdikleri tohumların 30 bin dekar alanda ekilecek miktarda olduğunu ifade eden Ekmen, "Önümüzdeki günlerde 30 bin dekar alan daha hazırlanıyor. Eğer onlar da yetişirse 30 bin dekara daha yaklaşık 1000 ton civarında tohum verme planımız var. İlk ihracatımız Allah kısmet ederse bu hafta sonu Azerbaycan'da olacak. Hemen ikinci partiyi gönderme durumumuz var." diye konuştu.

- "AKILLI KÖY" PROJESİNDE TÜRK ŞİRKETLERİ DE GÖREV ALIYOR

Azerbaycan hükümeti, kurtarılan bölgelerde tarımsal üretimin artırılması amacıyla kapsamlı imar projeleri başlattı. İşgal döneminde Ermenilerce tamamen tahrip edilen Zengilan şehrine bağlı Ağalı köyünde bölgenin ilk "akıllı köy"ünün inşa edileceği projede Türk şirketleri de görev alıyor.

Proje kapsamında kurulacak tarım parkında ekin alanları, seralar, büyükbaş hayvan çiftliği ve meyve bahçeleri olacak. Tarım parkı ile hem bölgede hayatın yeniden canlanmasına katkı sağlanması hem de daha verimli tarımsal üretim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.