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Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetteki S.A. yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

  • DHA
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Dazkırı ilçesine bağlı Bozan köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Afyonkarahisar- Denizli seferini yapan Pamukkale Express yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 NF 572 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonet metrelerce savruldu. Kazada kamyonetteki S.A., A.A.Ö. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa alındı. Yaralılardan S.A., yolda tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 2 yaralı ise  hastanede tedaviye alındı.

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